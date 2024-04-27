TÜK grevinde uzlaşı sağlandı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda başlattığı eylem sürecini Tarım Bakanlığı ile varılan uzlaşma neticesinde askıya aldı

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı grevde uzlaşı sağlandı. Tarım Bakanlığı’nda dün taraflar arasında protokol imzalandı, uzlaşı zemini paylaşıldı.

15 Mayıs’a kadar gerekli ve aciliyeti olan şubelerde personel eksikliği ve sorunların giderilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu ile varılan mutabakatta acil iş gücü gerektiren şubelerde gerekli yetkiyi ilgili kuruma vereceklerini kaydetti.

Çavuş, gereken şubelerde personel ve iş sağlığını da düşünerek ortak hareket ederek sorunları çözeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuş, “Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun ifade ettikleri var. Bunlar doğru söylemler değildir. Hükümetimiz gerekli adımları gerektiği zaman atmaktan çekinmez. Önemli olan istihdamla hükümetçilik yapmak değil, sürdürülebilir bir yapıyı kurarak istihdam yapmaktır” dedi.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da 15 Mayıs’a kadar gerekli ve aciliyeti olan şubelerde personel eksikliği ve sorunların giderilmesi yönünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile uzlaşıya vardıklarını belirtti. Serdaroğlu, eylemlerinin söz konusu anlaşmayla birlikte kaldırıldığını dile getirdi.

Serdaroğlu, ayrıca Bakan Çavuşoğlu’nun toplantıda yaptığı konuşmasında “Serdaroğlu’nun ifadeleri doğru söylemler değildir” sözlerine açıklık getirmesini istedi, doğru olmayan söylemlerin neler olduğunu sordu.

Serdaroğlu, “Ben yalan konuşmuyorum. Söylediğim her kelimenin altına imzamı atarım” diye konuştu.

