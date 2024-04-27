100 yıldır kayıp sanılan tablo, 32 milyon dolara satıldı

Gustav Klimt'in yaklaşık 100 yıl boyunca kaybolduktan sonra gizemli bir şekilde yeniden ortaya çıkan tablosu Bayan Lieser'in Portresi (FräuleinLieser'in Portresi), Viyana'da 32 milyon dolara açık artırmada satıldı

Avusturyalı ünlü ressamın tablosu, 24 Nisan'da açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma 29 milyon dolar açılış teklifiyle başladı. Ve 32 milyon dolara satışı gerçekleşti, ancak alıcının kimliği açıklanmadı. Tablonun 100 yıldır kayıp olması ise satışı daha da dikkat çekici hale getirdi.

im Kinsky Müzayede Evi şunları söyledi: “Klimt'in son yaratıcı döneminin en güzellerinden biri olan bu portrenin yeniden keşfi bir sansasyon. Viyana Art Nouveau'nun önemli bir figürü olan GustavKlimt, yüzyılın sonlarındaki Avusturya modernizmini diğer tüm sanatçılardan daha iyi örnekliyor. Kadın portreleri nadiren müzayedelerde satılıyor. Bu kadar nadir, sanatsal öneme sahip ve değerli bir tablo, onlarca yıldır Orta Avrupa sanat piyasasında bulunmuyordu."

Sanat eseri, Adolf ve HenrietteLieser'in yasal halefleri ile birlikte, kimlikleri açıklanmayan özel Avusturya vatandaşları tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Tablonun ilham perisi olan Lieser soyundan gelen üyenin kim olduğu bugüne kadar belirsizliğini koruyor.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, ressam 6 Şubat 1918'de felç geçirerek öldüğünde, tabloyu küçük parçaları tamamlanmamış halde stüdyosunda bıraktı: "Klimt'in ölümünden sonra tablo, onu yaptıran aileye verildi."

Tablonun bilinen tek fotoğrafı Avusturya Ulusal Kütüphanesi arşivlerinde tutuluyor ve bu fotoğraf muhtemelen 1925 yılında çekilmişti. Tablonun 1925'ten sonraki akıbeti ise belirsiz.

