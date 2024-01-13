banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
9 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
53 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
20 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
14 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
86 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
27 0
banner996
banner985

Tuğlu: “Emanet ettiğin Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

banner989

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.

banner974
Tuğlu: “Emanet ettiğin Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”
banner971

Fatma Çimen Tuğlu gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitiren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ömrünü Türk milletine ve Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu dile getirdi.
Fatma Çimen Tuğlu’nin Denktaş’ın vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesaj şöyle:
“Varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kıbrıs Türk halkının varoluşu için verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Bizlere emanet ettiği bağımsız KKTC’yi ilelebet yaşatacağız. Ruhu Şad olsun.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.