Tuğlu : "Çalışanlarımızın güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak, temel önceliklerimiz arasındadır"

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, emeğin ve emekçinin öneminin bir kez daha hatırlatıldığı, dayanışma ve birlik ruhunun pekiştirildiği anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

Tuğlu, 1 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajda, emeğin, toplumun temel direği, kalkınmanın itici gücü olduğunu belirterek, “İşçi kardeşlerimizin alın teriyle, emeğiyle kazandığı haklar, geçmişten bugüne mücadelelerle elde edilmiştir. Bugün, bu hakları korumak ve daha da ileriye taşımak için mücadele etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Tuğlu mesajına şöyle devam etti;

“Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak, emeğin kıymetini her zaman takdir etmekte ve emekçilerimizin yanında olmaktan gurur duymaktayız. Çalışanlarımızın daha adil ve güvenli bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak, temel önceliklerimiz arasındadır.

Bugün, emekçilerimizin haklarına sahip çıkmak, onların yaşam koşullarını iyileştirmek için bir fırsattır. Hep birlikte, daha adil, daha eşitlikçi bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta tüm emekçilerimiz olmak üzere, Mehmetçik Büyükkonuk halkının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum”

