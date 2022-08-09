“TSK, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak”

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk: “Yüce Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının istiklali ve bekası için, haysiyeti ve şerefiyle yaşaması için daima yanında olacaktır”





KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Erenköy’de düzenlenen törende Şehitlik Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

Bu cennet vatanda uğradığınız haksız zulme boyun eğmeyerek, başı dik ve hür yaşamak pahasına, üstün bir cesaret ve fedakarlıkla destan yazdığınız Erenköy Direnişi’nin ölümsüz anısına, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Milli ve manevi değerler uğruna canını seve seve feda eden sizler, karakteri bağımsızlık olan asil Kıbrıs Türk halkının yaşadığı toprakları vatan yaptınız.

Milli benliğini bilmeyen milletlerin başka milletlerin avı olacağı bilinciyle; söz veriyoruz ki dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Yüce Türk Milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının istiklali ve bekası için, haysiyeti ve şerefiyle yaşaması için daima yanında olacaktır.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesine yön vermiş ve en yüce rütbeye ulaşmış sizlerin emaneti bu güzel vatana “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı ile sahip çıkmaya kararlıyız. Sizleri minnet ve şükran duygularımızla yad ediyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”



