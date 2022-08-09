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“Kutsal toprakların yılmaz bekçisiyiz”

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GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu: “Bu kutsal toprakların yılmaz bekçisi olmaya ve yaktığınız varoluş meşalesini daima parıldatmaya devam ettireceğimize söz veriyoruz”

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“Kutsal toprakların yılmaz bekçisiyiz”
 
GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Erenköy’de düzenlenen törende özel deftere şunları kaydetti:
“Aziz Şehitlerimiz,
Kıbrıs’ta Türk Milli mücadele ateşi kıvılcımının atıldığı Şanlı Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurundayız.
Sizler bitmek tükenmek bilmeyen Rum saldırılarına karşı bir avuç kahraman vatansever olarak burada yaşayanlar ile okullarını yarı bırakarak gelenler bu topraklar için kanlarınızı akıtarak, canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız. Bütün dünyaya bir avuç Türk’ün kendinden kat ve kat fazla sayıda düşmana karşı, onuru, bayrağı ve özgürlüğü uğruna verdiği mücadelede yenilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Erenköy’den başlayarak kat edilen yol ve bugün egemen varlığımız sizlerin sınır tanımayan özverinizin bir sonucudur.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler, 58 yıl önce hayatınız pahasına koruduğunuz bu kutsal toprakların yılmaz bekçisi olmaya ve yaktığınız varoluş meşalesini daima parıldatmaya devam ettireceğimize söz veriyoruz.
Aziz Şehitlerimiz sizlere şükranlarımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”
 
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