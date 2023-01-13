banner875
banner885
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
Kanada’da eski bir yatılı kilise okulu alanında 2 bin yeni kalıntı bulundu
7 0
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
Efsanevi müzisyen Elvis Presley'in tek çocuğu Lisa Marie 54 yaşında öldü
22 0
 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Alayköy sanayi bölgesini ziyaret etti
17 0
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
20 0
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
19 0
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
22 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
29 0
banner878

Trodos bembeyaz

banner476

Trodos dağlarında kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı. Trodos Hotel sosyal medya hesabından meydandaki manzarayı "Nihayet kış geldi" notuyla paylaştı

banner825
Trodos bembeyaz
Trodos dağlarında kar yağışı başladı. Trodos’taki “Ulusal Orman Parkı” beyaza büründü.
Kar kalınlığı 25 cm'ye ulaşırken, Trodos Hotel sosyal medya hesabından meydandaki manzarayı "Nihayet kış geldi" notuyla paylaştı...
Öte yandan Güney Kıbrıs’taki Meteoroloji Dairesi'nin, dün sabah saat 6’dan bu sabah saat 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve yer yer gerçekleşecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladı.
Hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, öte yandan hava sıcaklığının ise bugün düşeceği kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.