Trodos bembeyaz

Trodos dağlarında kar kalınlığı 25 cm'ye ulaştı. Trodos Hotel sosyal medya hesabından meydandaki manzarayı "Nihayet kış geldi" notuyla paylaştı

Trodos dağlarında kar yağışı başladı. Trodos’taki “Ulusal Orman Parkı” beyaza büründü.

Kar kalınlığı 25 cm'ye ulaşırken, Trodos Hotel sosyal medya hesabından meydandaki manzarayı "Nihayet kış geldi" notuyla paylaştı...

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki Meteoroloji Dairesi'nin, dün sabah saat 6’dan bu sabah saat 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve yer yer gerçekleşecek şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı alarm yayımladı.

Hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği, öte yandan hava sıcaklığının ise bugün düşeceği kaydedildi.

