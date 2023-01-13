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Polis, kalıpları kırdı

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Narkotik ekipleri, Lapta’da bir evde düzenlediği “Kırık Kalıp Operasyonu”nda 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirdi, iki kişiyi tutukladı

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Polis, kalıpları kırdı
Lapta’da önceki gün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Kırık Kalıp Operasyonu”nda, 39 yaşındaki isminin baş harfleri K.H’nın evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında Hint keneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 30 yaşındaki isminin baş harfleri F.C.H. tutuklandı.
 
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