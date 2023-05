Öğrenciler, trafik güvenliği talebiyle, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’e yürüdü

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 2023 yılı Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla "Trafikte Öncelik: Güvenlik" temalı yürüyüş düzenledi.Kortejde çocuklar, "Alkollü sürücü sevmiyoruz", "Çocukların yeri arka koltuktur", "Trafikte yaralanmak istemiyoruz", "Alkol ve sürate yenilmeyin" yazılı pankartlar taşıdı.Okuldan başlayan kortejde önce Cumhurbaşkanlığı sonra Meclis ziyaret edildi, konuşmalar yapıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, trafikte artan araç sayısına işaret ederek sürücüleri daha dikkatli olmaları için uyardı.Tatar, trafik güvenliği konusunda çocuk yaşta eğitimin önemli olduğunu vurguladı.Konuşmasında ehliyet müfettişlerine de seslenen Tatar, "Ehliyet alan o ehliyeti hak etmeli" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca yurt dışından gelenlerin ehliyetlerinin KKTC'deki geçerliliği konusunun da özenle ele alınması gerektiğini anlatarak, yolları ve kuralları bilmeyen bir sürücünün ciddi tehdit oluşturabileceğine işaret etti.Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit ise son 50 yılda trafikte yaşanan can kayıplarının milli mücadele yıllarında yaşanan kayıplardan fazla olduğunu söyledi.TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı da, devletten beklentilerinin, çocuklar için iyi bir gelecek, çocukların can güvenliğinin sağlanması ve ailelerin parçalanmaması olduğunu ifade etti."Yola çıktığımızda eve sağ salim döneceğimizden emin olmak istiyoruz" diyen Avcı, yollarda yaşanan can kayıplarının aileleri ve tüm toplumu yasa boğduğunu anlattı.Trafikle ilgili yasaların zamanında geçirilmesi ve uygulanmasının önemine işaret eden Avcı, sadece yasaların da trafik güvenliğini sağlamaya yetmeyeceğini vurguladı, eğitim ve altyapı konularında da adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.Cumhurbaşkanlığından sonra kortej Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü.Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis bahçesinde çocuklara seslendi. Alkollü araç kullananların sadece kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da tehlikeye attığına dikkat çeken Töre, alkollü araç ve süratin yaratabileceği sonuçlara işaret etti.Gerekli yasaları yaparak trafik suçlularına gerekli cezaları vermenin önemli olduğunu vurgulayan Töre, yol altyapısının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.Ehliyet verilirken de daha ciddi davranılması gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Töre, çocukları, büyüklerini trafik kurallarına uymaları doğrultusunda uyarmalarını istedi.