Fedai’nin ailesinden anlamlı bağış

Lefke Sancağı serdarı Aziz Fedai’nin 11. ölüm yıl dönümü vesilesiyle ailesi tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 bin TL tutarında bağış yapıldı.

Çek, Aziz Fedai’nin kızı Lütfiye Fedai tarafından KHYD Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.

Kocaismail çeki teslim alırken yaptığı konuşmada, Aziz Fedai’nin mevlidinin ikramsız yapılarak onun yerine derneğe bağış yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi; Fedai ailesine başsağlığı, Aziz Fedai’ye ise rahmet diledi.

