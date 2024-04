Trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerileri hazır

Arıklı: “Trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerilerini bugün Bakanlar Kurulu’na götürüyoruz… Kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacak, sürücü mahkemeye sevk edilecek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafikte puan ve para cezalarına ciddi artış getirecek yasa önerilerini bugün Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini belirterek, kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacağını, sürücünün mahkemeye sevk edileceğini kaydetti.

Hasipoğlu

Güncel konuşmalara geçilmeden önce, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurul toplantısına katılan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, toplantıya ilişkin raporu okudu.

Toplantıda 140 ülkeden, bin 600 katılımcı milletvekili olduğunu belirten Hasipoğlu, her sene toplantılarda Kıbrıs masası kurulduğunu, KKTC ve Rum Yönetiminden vekillerin toplantıya katıldığını söyledi.

İki günlük ziyaret programında dört ülke heyetiyle görüşme yaptıklarını dile getiren Hasipoğlu, bunlardan birincisinin TBMM heyeti olduğunu ifade etti. Hasipoğlu, görüşmede uluslararası platformlarda KKTC’nin görünürlüğünü artırmak için istişarede bulunduklarını söyledi.

İkinci toplantıyı Azerbaycan heyetiyle yaptıklarını kaydeden Hasipoğlu, heyetin, Kıbrıs’ın Azerbaycan için büyük önem taşıdığını ve her zaman KKTC’yi desteklediklerini belirttiğini söyledi. Üçüncü görüşmeyi Bahreyn heyetiyle yaptıklarını belirten Hasipoğlu, heyeti ülkeye davet ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Son görüşmeyi ise Pakistan heyetiyle, Pakistan Ticaret Bakanı ile yaptıklarını dile getiren Hasipoğlu, görüşmede, Pakistan ve KKTC arasında iyi ilişkiler olduğunun konuşulduğunu kaydetti.

“Orada esas bulunma sebebimiz Kıbrıs masası toplantısıydı” diyen Hasipoğlu, bunun liderler seviyesinden sonra en üst düzeyde Kıbrıs meselesinin tartışıldığı bir toplantı olduğunu söyledi.

Toplantıda, milletvekillerinin görüşlerini ifade ettiğini belirten Hasipoğlu, Rum Yönetiminden vekillerin, "adada çözüm olması gerektiğini, en büyük engelin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve federasyon dışında alternatif olmadığını ifade ettiğini" söyledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’un BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın başlattığı süreci desteklediklerini söylediğini dile getiren Hasipoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın ise kişisel temsilcinin görevi sona ermeden tarafların harekete geçmesi ve birlikte bazı şeylerin başarılabileceğinin gösterilmesine inandığını belirttiğini kaydetti.

“Bizler de egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü pozisyonumuzu ifade ettik” diyen Hasipoğlu, toplantıda arabulucu olan İsviçreli milletvekilinin, seçilmiş vekillerin daha aktif çalışma içerisine girmesi gerektiği konusunda görüş ortaya koyduğunu anlattı.

Buna karşı olumlu bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Hasipoğlu, Rum Yönetiminden vekillerin ise somut öneriye karşılık adada teknik komitelerin zaten çalıştığını ve böyle bir çalışmaya gerek olmadığını söylediğini aktardı. İsviçreli vekilin önerisinde ısrarcı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, Rum Yönetimi heyetinin öneriyi reddettiğini açıkladı. Hasipoğlu, bunun kayda geçirilmesi istediklerini söyledi.

Bu tavırdan memnun olmadığını belirten Hasipoğlu, “Bu tavırları gösteriyor ki bizi hiçbir zaman eşit statüde görmüyorlar. Kıbrıs meselesindeki sıkıntının statü sorunu olduğunu bir kez daha masa başında tecrübe ettik” dedi. Diyalog için çabalarına devam edeceklerini kaydeden Hasipoğlu, uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Trafik ve Yol Güvenliğine Sabotaj” konulu güncel konuşma yaptı.

Meclis’te geçen haftadan beri grev devam ettiğine işaret eden Şahali, geçen yılın sonundan itibaren başlayan sorunun iş barışını hatta kişisel dostlukları etkilediğini söyledi.

Grevin, bir çalışanın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle başka bir göreve görevlendirilmesiyle ortaya çıkan iş yükünden kaynaklandığını dile getiren Şahali, “Çalışmalar aksamadı diye kimsenin grevi görmezden gelme hakkı yoktur” dedi. Şahali, “Keyfilik kaosla eş anlamlıdır” eleştirisinde de bulundu.

Trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Şahali, polisin yayımladığı raporlara bakılıp, bakılmadığını sordu. Her dört araçtan bir tanesine birden fazla sebeple ceza yazıldığını belirten Şahali, verileri paylaştı. Yolların sorunlu olduğunu kaydeden Şahali, “magandaların suçlanmasını” eleştirdi.

2021 yılına kadar sabit radar sisteminin caydırıcı olduğunu ancak ceza bildirimlerinin durdurulduğunu dile getiren Şahali, ceza bildirimleri için ihaleye çıkılmadığını söyledi. Şahali, “sabit radar sisteminin havaya uçurulması hedefi olduğunu” savundu.

“Radarlar nedeniyle yavaşladığında, trafiğe engel olarak muamele gördüğünü” anlatan Şahali, “Bunlara uyan tek sürücüymüş gibi hissediyorum kendimi” diye konuştu. Erkut Şahali, “point to point radarlar çalışmıyormuş gibi davranıldığını” da kaydetti.

“Makam arabalarına mavi çakarlı lambaların neden takıldığını” soran Şahali, “Görgüsüzlük… Bunu anlamanın imkânı yoktur. Bizim zamanımızda bir tane çakarlı lamba yoktu. Olsaydı sökülürdü” dedi.

“Ülkede trafikte bir terör yaşanıyorsa, bunun temel sebebinin devlet eliyle işlenen sabotaj suçu olduğunu” savunan Şahali, “Sayenizde suç çeşitliliği konusunda enflasyon yaşanıyor” dedi. Şahali, trafikte magandaların olmasının düzenleyici işlemlerin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Polisin sokakta olacağını ancak polisin olmadığı yerde altyapıları oluşturmak gerektiğini kaydeden Şahali, bunun yapılmamasının trafik magandalarında enflasyona yol açtığını ifade etti.

Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise söz alarak stenografların grevi hakkında konuştu. Bir hafta önce bazı stenografların KTAMS öncülüğünde greve gittiğini belirten Töre, grev sebebini doğru bulmadığını dile getirdi.

Sağlık sorunu yaşayan bir personele doktor tavsiyesi ile görevlendirme yapıldığını ifade eden Töre, personelin sağlığını dikkate alarak, aynı branş üzerinden daha pasif bir görev verildiğini belirtti.

Sendika Başkanının açıklamalarının "siyaset koktuğunu" dile getiren Töre, sağlık sorunu yaşayan bir kişiye böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını kaydetti.

Töre, tavsiye raporunun 30 Nisan’da bittiğini, söz konusu personelin başka bir Bakanlığa görevlendirme ile gideceğini belirtti.

Bu sırada CTP Milletvekili Devrim Barçın ile Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında sesler yükseldi.

Töre, “Biraz hümanist olalım, hasta haklarına saygılı olalım” diyerek konuşmasını tamamladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak, Töre’nin, kişiye özel çözüm ürettiğini kaydederek, Töre’nin yasanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise söz alarak Şahali’ye yanıt verdi. Bakanlar Kuruluna trafik cezalarıyla ilgili yasa önerileri götüreceklerini açıklayan Arıklı, hem puan hem para cezalarında çok ciddi artışlar geleceğini söyledi.

Kanda 150 miligram, nefeste 100 miligram alkol tespit edildiğinde ehliyete el konulacağını, sürücünün mahkemeye sevk edileceğini ifade eden Arıklı, yasal düzenlemelere muhalefetin ciddi katkılarını beklediklerini kaydetti.

Trafiğin kanayan yara olduğunu kabul eden Bakan Arıklı, sihirbaz olmadıklarını, ellerindeki bütçeyle bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi. Trafik radar cezalarıyla ilgili ihaleyi açtıramadıklarını kaydeden Arıklı, geçmişte kamera cezalarını polisin tahsil etmesi yönünde bir formülün geliştirildiğini ve teknik olarak üzerinde çalışıldığını söyledi.

ASELSAN’ın 160 tane radar kamera kurmak için geldiğini ifade eden Arıklı, radarların büyük bir kısmının çalıştığını, serviste sıkıntı olduğunu, 110 kameranın, 105 tanesinin çalıştığı bilgisini verdi.