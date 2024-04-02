Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Tülen Payza için 0 Rh+ trombosit kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların Kan Bankası’na başvurmaları önemle rica olunur.
İletişim: 0533 880 77 04
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