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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan Tülen Payza için 0 Rh+ trombosit kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların Kan Bankası’na başvurmaları önemle rica olunur.
İletişim: 0533 880 77 04
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