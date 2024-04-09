Trafikte 3 ayda 17 ölüm

Trafik kazaları 3 ay 7 günlük sürede 17 can aldı. Kazaların ana nedenleri sırasıyla “dikkatsizlik”, “aşırı sürat” ve “alkollü araç kullanımı” olarak kayıtlara geçti

Ülkemizde ardı ardına yaşanan ölümlü trafik kazaları ne yazık ki ne sürücülere ne de yetkililere ders olmuyor. 2023 yılında 43 kişiyi trafik kazalarında kaybetmiştik.

Ancak 2024'te trafik kazaları 3 ay 7 günlük sürede 17 can aldı. Bu kadar kısa süredeki söz konusu ölümler, tüm zamanların en yüksek kayıpları oldu. Kazaların ana nedenleri sırasıyla “dikkatsizlik”, “aşırı sürat” ve “alkollü araç kullanımı” olarak kayıtlara geçti.

Hafızalara kazınan dehşet kazaların en küçük kurbanı ise 14 yaşındaki sürücü Erdem Soybal oldu. Ocak ayında 3, Şubat ayında 4, Mart ayında 4, 7 Nisan tarihine kadar 6 kişi trafik çarpışmaları sonucu yaşamını yitirdi.

ÜÇ KİŞİYİ YOĞUN BAKIMDA KAYBETTİK

Canımızı yakan korkunç kazalarda, sürücü hatası ilk sırada yer alırken, alkol alarak direksiyon başına geçen sürücüler de ölümlü kazalara neden oldu. Sürücü hataları nedeniyle direksiyon başında 9 kişi hayatını kaybederken, Girne’de aşırı süratli 21 yaşındaki genç kaldırımda yürüyen yayaları ezdi. 22 yaşındaki Cihan Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda günlerce savaş veren 21 yaşındaki Büşra Yavuz’u da 1 Nisan tarihinde yitirdik. Mart ayında yönetimindeki aracın TIR ile çarpışması sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Mahmut Öztürk yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederken, geçtiğimiz yıl Mağusa’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki yaya Nurettin Aksoy’da 8 aylık yaşam savaşını kaybetti.

ALKOL VE DİKKATSİZLİK

Yayalar kadar motosikletli sürücüler de dikkatsiz araç sürücülerin kurbanı oldu.

Şubat ayında yönetimindeki motosiklet ile seyreden 30 yaşındaki Cemre Yönet alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybederken, Yeşilyurt’ta geçtiğimiz hafta ambulansa yol verdikten sonra tekrar yola dönen 57 yaşındaki

motosiklet sürücüsü Zihni Yılmaz, aşırı süratli seyreden bir aracın kurbanı oldu. Alkol alarak direksiyon başına geçen bir başka sürücü karşı şeride geçerek 19 yaşındaki Barış Ağca’nın yolcu olarak bulunduğu araçla yüz yüze çarpışması sonucu Ağca olay yerinde yaşamını kaybetti.

EKİNCİ: "TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA DAHA ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ"

Öte yandan KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası son zamanlarda ülkede artan motorlu araç sayısının endişe verici olduğuna dikkat çekerek, yolların taşıma kapasitesinin üzerine çıktığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İMO Başkanı Abdullah Ekinci artan trafik kazalarının nedenini taşıt sayısının gün geçtikçe artmasına bağladı.

Ekinci, artan araç sayısının yarattığı sorunların daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulması ile ülkedeki yaşam kalitesinin de artabileceğini söyledi.

Her geçen gün artan araç sayısının yollara ciddi bir yük getirdiğini ifade eden Ekinci, “Kara yollarına çıkan taşıt sayısının artmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artmakta ve trafik kazaları da çoğalmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilen trafik kazaları çok farklı şekillerde meydana gelebilmekte, kimi zaman bireylerin geçici veya kalıcı sakatlanmalarına ya da ölümlerine neden olabilmektedir. Trafik kazaları, toplumsal bir problem haline gelmiş durumda ve sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir.’’ dedi.

Artan trafik kazalarının ekonomik ve sosyal yapı üzerinde önemli kayıplara neden olduğunu belirten Ekinci, ekonomik kayıpların zamanla telafi edilebileceğini ancak, sosyal ve toplumsal kayıpların telafisinin mümkün olmadığını savundu.

Ekinci, trafik kazalarının oluşma şekli ve trafikle ilgili farkındalık düzeyine bakıldığında, genel olarak trafik eğitimi konusunda çok daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili gereken tüm önlemlerin hükümet tarafından ivedi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, daha etkin trafik politikalarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ekinci birçok yol yapımının halen tamamlanmadığına ve aydınlatmada da ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

Yol güvenliği eksik ve/veya yetersiz kalmış, bakım ve onarım bekleyen yolların ivedi şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Ekinci, tamir edilmeyen yolların araçların daha fazla yıpranıp, arızalanmasına neden olduğunu ve sürücülerin ani manevralar yapması ile bu durumun trafik güvenliğini önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.

