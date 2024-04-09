Herkesin canını tehlikeye attı!

Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir aracın tehlikeli şekilde yük taşıdığı gözlemlendi.
Trafikteki başka bir aracın kameraya aldığı tehlikeli sürüşün görüntüsü, vatandaşlar tarafından da tepki topladı.
Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan bu sürüş, hem sürücünün hem de o yolu kullanan diğer insanların canını tehlikeye atıyor.
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