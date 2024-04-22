Trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimler yapıldı

2023'teki ikisi ölümlü 28 kaza, bu yıl 18 kaza, trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldi

Polis trafik ışığı ihlallerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sonucu 437 sürücü rapor edildi.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte ışık ihlallerinin kazaya sebebiyet vermesinin yanı sıra hem diğer sürücüler hem de yayalar için tehlike arz ettiği herkesin malumudur. 15 -21 Nisan tarihleri arasında, ilçe polis müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, sürücülerin trafik ışığı ihlalleri üzerine yoğunlaşarak ülke genelinde toplam 437 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilerek rapor edilmiştir” denildi.

Açıklamada, 2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilen 554 araç sürücüsü rapor edilirken, 01 Ocak - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında 564 araç sürücüsünün bu suçtan rapor edildiği kaydedildi.

-2023'teki ikisi ölümlü 28 kaza, bu yıl 18 kaza trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldi



2023’te meydana gelen trafik kazalarından ikisi ölümle neticelenen olmak üzere toplam 28’inin trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği belirtilen açıklamada, 2024 yılında meydana gelen kazaların 18’inin yine trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Polisin, trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimlerinin devam edeceği duyurulan açıklamada, sürücüler trafik kullarına uyarak kazaların önlenmesine katkı koymaya davet edildi.

