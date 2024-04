Tabipler Birliği, aşı takviminin güncellenmesini talep etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Aşı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkedeki aşı takviminin güncellenmesini talep etti.

HPV, rotavirüs ve meningokok aşılarının çocukluk çağı aşı takvimine eklenmesi, erişkin aşılama programının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Tabipler Birliği, bunların devlet tarafından ücretsiz sağlanması talebini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan 22-28 Nisan Aşı Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bu haftanın aşıların önemini vurgulama, toplum sağlığını güçlendirme ve ülkede aşıya erişimdeki sorunların konuşulması ve çözüm yollarının tartışılması için bir fırsat olduğu kaydetti.

Dalkan, “Herkesin en güncel aşılar ve aşı takvimiyle zamanında aşılanması, sağlıklı bir toplumun temelidir ve bu görev Sağlık Bakanlığı’na aittir” dedi.

Aşı reddi veya tereddütü gibi inançların, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Dalkan, “Özellikle yakın coğrafyamızda görülen kızamık vakalarının, aşılama oranı düşük gruplarda ciddi sorunlar yaratabileceğinden endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede 1 yıldan uzun süredir çocuklar için kamudan aşıya erişimde sorunlar yaşandığını belirten Dalkan, şunları da kaydetti:

“Reçete ile herkese verilen aşı uygulaması kaldırılmasından beri çocukların aşı zamanlamalarında, aşıya erişimde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Aşıya kolay erişim ülkemizde yaşayan her çocuğun en önemli ve ihmal edilemez sağlık hakkıdır. Bir an önce aşı takip sistemi kurulmalı ve kamu özel tüm çocuk hekimleri ücretsiz aşıları uygulayabilmelidir.”

Aşılamanın insanlık tarihindeki en etkili, yaşam kurtarıcı ve koruyucu sağlık hizmeti olduğunu anımsatan Dalkan, aşıların, insanları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyan en güçlü silahlar olduğunu vurguladı.

Dalkan, tarih boyunca, kızamık, kızamıkçık, difteri, tetanoz, boğmaca, covid19 gibi ölümcül hastalıkların yayılmasının aşılarla önlendiğini kaydetti.

Ceyhun Dalkan, “Aşılar sayesinde, milyonlarca hayat kurtarılmış, hastalıkların yayılması kontrol altına alınmış ve sakatlıklar önlenmiştir” dedi.