Trafik cezaları cep yakacak

Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı. Asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL’den 7 bin TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları yükseldi.
İşlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; Alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçunun cezası 2 bin 485 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı.
“Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak” suçu 497 TL’den 700TL’ye; “Hız sınırını 20 kilometre ile 40 kilometre arasında aşmak” suçu 745,5TL’den bin 50 TL’ye; “Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak” bin 242,5TL’den bin 750TL’ye yükseldi.
Muayenesiz araç kullanmanın” cezası 700 TL ve 10 ceza puanı; “seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın” cezası 700 TL; “seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamanın” cezası 350 TL oldu.
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU
Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı
Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TL
Hız sınırını 20 km. ile 40 km. arasında aşmak. % 15 1,050TL 25
Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 1,400 TL 25
Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 3,500 TL 100 Mal sahibinden izinsiz araç
kullanmak. % 100 7.000 TL 100
Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 1,050 TL 10
Kayıtsız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 20
Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 700 TL
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 700 TL
Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 350 TL
Muayenesiz araç kullanmak. % 10 700 TL 10 Plakasız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 10
Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100
Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 700 TL 10
Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 490 TL 10
Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 350 TL
Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 700 TL 10
Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak. % 15 1,050 TL 10
Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 1,050 TL
Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 1,750 TL 25
Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. % 10 700 TL 5 Eksozdan
duman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 700 TL 5
Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10
700 TL 10
Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 1,050 TL 15
İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 490 TL
İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 350 TL
Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. % 10 700 TL 10
Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama % 10 700 TL 5
Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama % 10 700 TL 10
Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 1,050 TL 20
Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 350 TL 5
Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek. % 5 350 TL 5 Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. % 10 700 TL 5
Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. % 10 700 TL 15
Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmı üzerinde oturması.. % 10 700 TL
Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. % 10 700 TL
Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. % 10 700 TL
Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 7,400 TL 100
Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 3,500 TL 100
Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması. % 10 700 TL 5
Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme % 5 350 TL 5
Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 1,750 TL 20
Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. % 10 700 TL
Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 350 TL
Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 350 TL
Sürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 700 TL 15
Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 700 TL 15
Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 1,400 TL 30 Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50 Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması. % 10 700 TL – Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 3,500 TL 20
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TL 5
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 1,050 TL 25
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50
Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 7,000 TL 100
Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100
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