Trafik cezaları cep yakacak

Asgari ücretin yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının para cezaları da yükseldi

Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı. Asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL’den 7 bin TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları yükseldi.İşlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; Alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçunun cezası 2 bin 485 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı.“Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak” suçu 497 TL’den 700TL’ye; “Hız sınırını 20 kilometre ile 40 kilometre arasında aşmak” suçu 745,5TL’den bin 50 TL’ye; “Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak” bin 242,5TL’den bin 750TL’ye yükseldi.Muayenesiz araç kullanmanın” cezası 700 TL ve 10 ceza puanı; “seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın” cezası 700 TL; “seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamanın” cezası 350 TL oldu.Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TLHız sınırını 20 km. ile 40 km. arasında aşmak. % 15 1,050TL 25Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 1,400 TL 25Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 3,500 TL 100 Mal sahibinden izinsiz araçkullanmak. % 100 7.000 TL 100Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 1,050 TL 10Kayıtsız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 20Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 700 TLSeyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 700 TLSeyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 350 TLMuayenesiz araç kullanmak. % 10 700 TL 10 Plakasız araç kullanmak. % 15 1,050 TL 10Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 700 TL 10Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 490 TL 10Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 350 TLIşık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 700 TL 10Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak. % 15 1,050 TL 10Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 1,050 TLTonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 1,750 TL 25Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. % 10 700 TL 5 Eksozdanduman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 700 TL 5Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10700 TL 10Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 1,050 TL 15İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 490 TLİtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 350 TLSürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. % 10 700 TL 10Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama % 10 700 TL 5Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama % 10 700 TL 10Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 1,050 TL 20Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 350 TL 5Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek. % 5 350 TL 5 Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. % 10 700 TL 5Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. % 10 700 TL 15Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmı üzerinde oturması.. % 10 700 TLToplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. % 10 700 TLToplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. % 10 700 TLMakul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 7,400 TL 100Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 3,500 TL 100Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması. % 10 700 TL 5Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme % 5 350 TL 5Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 1,750 TL 20Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. % 10 700 TLBisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 350 TLBisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 350 TLSürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 700 TL 15Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 700 TL 15Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 1,400 TL 30 Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50 Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması. % 10 700 TL – Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 3,500 TL 20Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 700 TL 5Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 1,050 TL 25Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 1,750 TL 50Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 7,000 TL 100Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 7,000 TL 100