banner762
GG rahat kazandı
GG rahat kazandı
8 0
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
12 yıldır karnelerini getiren çocukları sevindiriyor
126 0
 
Kovid-19'dan iki ölüm daha
Kovid-19'dan iki ölüm daha
937 0
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
Hentbol’da KTSYD kupası başlıyor
15 0
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
“Paranızla nasıl rezil edilirsiniz, bu şirkette bunu yaşatıyorlar”
84 0
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
Milletvekilleri mazbatalarını ilçe seçim kurullarından aldı
7 0
135 0
banner797

Trafik cezaları cep yakacak

banner476

Asgari ücretin yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının para cezaları da yükseldi

banner714
Trafik cezaları cep yakacak
Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı. Asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL’den 7 bin TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları yükseldi.
İşlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; Alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçunun cezası 2 bin 485 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıktı.
“Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak” suçu 497 TL’den 700TL’ye; “Hız sınırını 20 kilometre ile 40 kilometre arasında aşmak” suçu 745,5TL’den bin 50 TL’ye; “Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak” bin 242,5TL’den bin 750TL’ye yükseldi.
Muayenesiz araç kullanmanın” cezası 700 TL ve 10 ceza puanı; “seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın” cezası 700 TL; “seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamanın” cezası 350 TL oldu.
TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU
 
Suçun Tarifi,  Asgari Ücret Yüzdeliği,  Para Cezası,  Ceza Puanı
 
Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak.  % 10  700 TL
 
Hız sınırını 20 km. ile 40 km. arasında aşmak.  % 15 1,050TL  25
 
Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak.  % 20  1,400 TL  25
 
Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.  % 50  3,500 TL  100 Mal sahibinden izinsiz araç
kullanmak.  % 100  7.000 TL  100
 
Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa.  % 15  1,050 TL  10
 
Kayıtsız araç kullanmak.  % 15  1,050 TL  20
 
Plaka kurallarına aykırı hareket etmek.  % 10  700 TL
 
Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak.  % 10  700 TL
 
Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak.  % 5  350 TL
 
Muayenesiz araç kullanmak.  % 10  700 TL  10 Plakasız araç kullanmak.  % 15  1,050 TL  10
 
Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak.  % 100  7,000 TL  100
 
Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması.  % 10  700 TL  10
 
Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak.  % 7  490 TL  10
 
Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak.  % 5  350 TL
 
Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak.  % 10 700 TL  10
 
Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak.  % 15  1,050 TL  10
 
Patlak eksozla araç kullanmak.  % 15  1,050 TL
 
Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak.  % 25  1,750 TL  25
 
Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak.  % 10  700 TL  5 Eksozdan
duman ve zehirli gaz çıkartmak.  % 10  700 TL  5
 
Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak.  % 10 
700 TL  10
 
Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak.  % 15  1,050 TL  15
 
İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak.  % 7  490 TL
 
İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek.  % 5  350 TL
 
Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması.  % 10  700 TL  10
 
Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama  % 10  700 TL  5
 
Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama  % 10  700 TL  10
 
Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek.  % 15  1,050 TL  20
 
Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak.  % 5  350 TL  5
 
Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek.  % 5  350 TL  5 Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek.  % 10  700 TL  5
 
Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması.  % 10  700 TL  15
 
Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka  herhangi bir kısmı üzerinde oturması..  % 10  700 TL
 
Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek.  % 10  700 TL
 
Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak.  % 10  700 TL
 
Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek.  % 100  7,400 TL  100
 
Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi.  % 50  3,500 TL  100
 
Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması.  % 10  700 TL  5
 
Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme  % 5  350 TL  5
 
Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak.  % 25  1,750 TL  20
 
Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek.  % 10  700 TL
 
Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır.  % 5  350 TL
 
Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları.  % 5  350 TL
 
Sürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak.  % 10  700 TL  15
 
Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi.  % 10  700 TL  15
 
Trafik ışıklarına riayet etmeme.  % 20  1,400 TL  30 Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak.  % 25  1,750 TL  50 Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması.  % 10  700 TL  – Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması.  % 50  3,500 TL  20
 
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak.  % 10  700 TL  5
 
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak.  % 15  1,050 TL  25
 
Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak.  % 25  1,750 TL  50
 
Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek.  % 100  7,000 TL  100
Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak.  % 100  7,000 TL  100
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.