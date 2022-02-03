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Dilenciler türedi

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Son günlerde Gazimağusa’da birçok bölgede kendilerini acındırarak dilencilik yapan şahıslar artmaya başladı.

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Dilenciler türedi
Son günlerde Gazimağusa’da birçok bölgede kendilerini acındırarak dilencilik yapan şahıslar artmaya başladı.
Halk bu pandemi koşullarında kafelerde, otoparklarda insanların yanına giderek ısrarla dilenen dilencilerden şikayetçi.
Vatandaşlar bu durumun ile ilgili olarak denetimlerin sıklaştırılmasını ve bunları yapanların tutuklanmasını istedi.
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