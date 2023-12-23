Trafiğin son kurbanı Yusuf Mert

Vadili’de önceki gün meydana gelen kazada 47 yaşındaki Yusuf Mert hayatını kaybetti. Kazanın ardından açıklama yapan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, sistemsizlik nedeniyle 3 saat geç müdahale edildiğini belirtti ve “İnsan hayatı bu kadar da ucuz olmamalıdır” dedi

Vadili’de önceki gün meydana gelen kazada 47 yaşındaki Mesarya Belediyesi çalışanı Yusuf Mert hayatını kaybetti.Kaza önceki gün saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi.Yusuf Mert, DZ 730 plakalı araçla batıya doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan S Mar Market önlerine geldiğinde, önünde seyreden ve markete dönmek için sinyal verip yavaşlayan 76 yaşındaki Ahmet Kadı yönetimindeki RJ 789 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.Mert, çarpmanın ardından aracını yol içerisinde geriye doğru hareket ettirip yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan UV 248 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı ve geriye gitmeye devam ederek, markete ait park yerinin çevre duvarına çarparak durabildi.Kazada yaralanan 47 yaşındaki Yusuf Mert, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.AHMET LATİF’TEN DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALARÖte yandan Vadili’de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği açıklanan Yusuf Mert'in ölümüyle ilgili Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.Yusuf Mert’in araba içerisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceğini söyleyen Latif, kalp sorunu olan Mert’in önce Mağusa, sonra Lefkoşa devlet hastanelerine, ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini ve tedavi için 3 saatlik gecikme yaşandığını söyledi.Ahmet Latif’in açıklaması şöyle:“Vadili S-Mar Süpermarket önünde muhtemelen araba içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu personelim Yusuf Mert kaza geçirmiştir.Ardından 21 dakika sonra ambulans olay yerine gelmiştir. Kaza yerine gelen 112 ekiplerine orada bulunan iş arkadaşları ve oğlu babasının 5 tane stendi ve kalp sorunu olduğunu vakit kaybetmeden Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği uyarısı yapmışlardır.Buna rağmen Yusuf’u ısrarla Presedür gereği anjiyo labaratuvarı olmayan Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürmüşlerdir. Oradan belli tetkitler yapıldıktan sonra Kalp Krizi olduğu anlaşılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tek anjio cihazınında dolu olması nedeniyle tekrardan Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilir ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz.Kazanın olması ile hastaneye gidene kadar geçen sürede sistemsizlik ve düzensizlikten dolayı geçen yaklaşık üç saatlik süre bir insanın canına mal olmuştur.Dakikaların altın kıymetinde olduğu bu tür olaylarda koordinesizlikten dolayı geç müdahalenin ölümle sonuçlandığını bir kez daha gördük.Tüm ailesi, sevenleri ve beldemize başsağlığı dilerim.”