13 yıl sonra yargıda

İngiltere’de dolandırıcılıktan elde ettiği paranın bir kısmını KKTC’ye getirerek, suç gelirini aklama suçu işleyen ve 13 yıldır aranan şahıs olan Cemal Eşmene, Ledra Palace Sınır Kapısı’nda giriş-çıkış işlemi yaparken yakalandı

İngiltere’de dolandırıcılıktan elde ettiği paranın bir kısmını KKTC’ye getirerek, suç gelirini aklama suçu işleyen ve 13 yıldır aranan şahıs olan Cemal Eşmene dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Cemal Pelikli namı diğer Cemal Eşmene’nin 2006-2010 yılları arasında İngiltere’de suç ortaklarıyla birlikte oluşturduğu hayali yardım fonuyla elde ettiği 25 milyon euro paranın 6 milyon 700 bin Sterlin, 7 milyon 100 bin euro ve 200 bin TL tutarını KKTC’ye getirerek, kara para aklama suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlı, kızı ve damadı hakkında KKTC’de suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareketten dava açıldığını belirtti.

Polis, zanlının kızı ile damadının yargılanarak, hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Polis, dava tarihinde ülkeden kaçan zanlının yargılanamadığını ve aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 21 Aralık 2022 tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısı’nda giriş-çıkış işlemi yaparken yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının işlediği suçtan İngiltere’de 11 yıl hapse mahkum edildiğini, KKTC’de ise suç geliri aklama suçundan yargılanacağını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

