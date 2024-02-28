Trafiğe bir can daha

Girne-Tatlısu ana yolunda motosikletiyle aşırı süratli şekilde seyreden 30 yaşındaki Cemre Yönet, anayola dikkatsizce çıkış yapan aşırı alkollü 19 yaşındaki Mikail Akbaş yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada Cemre Yönet yaşamını yitirdi, Akbaş hafif yaralandı

Girne-Tatlısu ana yolunda Pazartesi gecesi meydana gelen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 30 yaşındaki Cemre Yönet hayatını kaybetti.Kaza 23.10'da, Girne - Tatlısu ana yolunun 32-33. kilometreleri arasında oldu.Küçükerenköy'de sakin 30 yaşındaki Cemre Yönet, yönetimindeki VH 298 plakalı motosikletle aşırı süratle Tatlısu istikametine seyrederken, yolun sol tarafındaki Palm Bay View sitesinden kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 mlgr alkollü içki tesiri altında ana yola giriş yapan 19 yaşındaki Mikail Akbaş yönetimindeki LZ 864 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail Akbaş ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu ve polis tarafından tutuklandı.Bu kazayla 1 Ocak'tan bu yana trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.22 YAŞINDA, 339 PROMİL ALKOLLE DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ!Öte yandan Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Pazartesi günü saat 23.30 saatlerinde 339 miligram alkol tesiri altında kazan yapan 22 yaşındaki Sibelcan Bahçacı tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.Kaza, Bahçacı’nın GB 233 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkması sonucu meydana geldi.Bahçacı, bir markete ait taş duvara çarpıp takla attıktan sonra, yön levhasına çarpıp tavanı üzerinde durdu.