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Alayköy’de silahlı saldırı

Alayköy'de dün sabah erken saatlerde bir ev içerisinde av tüfeği ile ateş açıldı, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı

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Alayköy’de silahlı saldırı
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Alayköy 20 Temmuz Caddesi’nde dün sabah 04.30 sıralarında, bir şahsa ait eve av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.
Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, açılan ateş sonucu evin sürme camı ve önünde park halinde bulunan aracın hasar gördüğü kaydedildi.
 
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