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Töre’nin Babalar günü mesajı…

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Töre’nin Babalar günü mesajı…
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Töre mesajında şunları kaydetti:
“Babalık; tarifi zor olan, en yüce, en nadide ve en değerli duygulardan biridir. Evlatlarına karşılıksız sevginin en güzelini sunan babalarımız, sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden öğreticilerimizdir. Aile kurumunun temel direği olan babalarımız, ailevi değerlerimizin tesis edilmesi ve muhafazasında, sevgi, saygı gibi yaşamsal önemi olan bağlarımızın kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rol üstlenmektedir. Aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu addedip, bu değer yargısıyla hareket eden, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan, koruyup kollayan, üzerimizde sayısız emeği ve hakkıyla en büyük vefa örneğini gösteren babalarımız en değerli varlıklarımızdır.
Hayatımızın her anında koca bir çınar gibi arkamızda duran ve vakur duruşuyla yolumuzu aydınlatan babalarımızın, sadece bu özel günle sınırlı kalmadan yaşamımız süresince her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara hayatlarının her anında en değerli varlıklarımız olduklarını hissettirmeliyiz.
 
Bu vesile ile, aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayan, aile ve toplum hayatının omurgasını oluşturan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden babalara Allah'tan rahmet, yüreğinde evlat acısı taşıyan babalarımıza sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakâr  babalara sağlıklı uzun ömürler dilerim.”
 
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