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Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı

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“Kendinizi geliştirip ülkenizin kalkınması için büyük başarılara imza atacağınıza olan inancım tamdır”

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Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ Mezuniyet Töreni’ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,  törendeki konuşmasında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün “başarı öyküsüne” yaptıkları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olduktan sonra kendi ülkelerinin gelişmesi ve kalkınması için vereceği büyük hizmetlerin olacağını belirterek bütün öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Mezun öğrencilerin insanlığa, ülkelerine ve ailelerine katkıda bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hem Girne Amerikan Üniversitesi’nin hem de KKTC’nin adını dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Aldığınız eğitimle dünyanın sıkıntılı süreçlerinde hem kendi imtihanınızı vereceksiniz hem başarılı olabilmek için daha fazla çalışarak problemleri çözeceksiniz. Kendinizi geliştirip ülkenizin kalkınması için büyük başarılara imza atacağınıza olan inancım tamdır. Sizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.
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