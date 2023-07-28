“Acı ve öfkemiz azalmadı”

İsias Hotel’de enkaz altında 14 yaşındaki kızı Selin Karakaya’yı kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi kabulünde yaptığı konuşmada acı ve öfkenin azalmadığını vurguladı. Karakaya, sadece Kıbrıs’tan değil Türkiye ve birçok ülkeden insanların her zaman yanlarında olmaya çalıştığını söyledi.

Karakaya, Cumhuriyet Meclis’inde her zaman kendilerine destek olduğuna işaret ederek belli amaçlar için dernek çatısı altında kenetlendiklerini ve büyük bir aile olduklarını belirtti.

Çocukların anısını yaşatmak için uğraş verdiklerini ifade eden Karakaya, adaletin yerini bulması için savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

