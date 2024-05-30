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Töre, YDÜ’de düzenlenen akademik yükseltme törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde akademik yükseltmeye hak kazanan 83 akademisyen için düzenlenen törene katıldı.

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Töre, YDÜ’de düzenlenen akademik yükseltme törenine katıldı
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Meclis'ten verilen bilgiye göre, etkinlikteki konuşmasına, bilimden uzak kalarak ilerlemenin mümkün olmadığına vurgu yaparak başlayan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, araştırmanın ve bilimsel üretimin ilerleme için önemini vurguladı.
 “Araştırmacı olmak, düşünce dünyamızı ileriye taşımak önemlidir; ancak sadece düşünmek yetmez, harekete geçmek de önemli” diyen Töre, “Yakın Doğu Üniversitesi tüm bunları kararında yapıyor ve harekete geçmekten hiç çekinmiyor. Sürekli olarak; araştırıyor, proje geliştiriyor ve bunları harekete geçiriyor. Uluslararası düzeyde, KKTC içerisinde ve anavatan Türkiye’de elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor. Tüm başarılarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.
 
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