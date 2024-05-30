Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi heyetini kabul etti.





Kabulde, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı, Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Başkanı Alexia Tsouni, EBCO Temsilcisi, avukatı Hülya Üçpınar ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ ne atıfta bulunarak, vicdani reddin din ve vicdan özgürlüğünün parçası olarak temel hak ve özgürlükler arasında yer aldığını söyledi.

Özdenefe, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin KKC iç hukukun bir parçası olduğunu söyleyerek, Anayasa Mahkemesinin 2011 yılındaki vicdani retle ilgili kararında yasa koyucuya var olan eksikliği yapacağı düzenlemeyle ortadan kaldırma ödevi verdiğini belirtti.

Bu doğrultuda 2019 yılında Askerlik Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlandığını dile getiren Özdenefe, hükümetin bozulmasıyla yasanın kadük olduğunu ardından Ocak ayında anamuhalefet milletvekillerinin Meclis’e öneri verdiğini ancak henüz görüşülmediğini kaydetti.

Dünyada ve Avrupa’da ülkelerin alternatif kamu hizmeti seçme hakkını içeren düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Özdenefe, vicdani reddini ilan eden kişilşerin cezalandırılması, hapse atılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Özdenefe, tüm milletvekillerine bu konuya ilişkin ödevlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

-Kanatlı

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı da AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulunarak, askeri hizmet yerine kamu hizmetini içerecek bir düzenleme yapılmasını gerektiğini belirtti.

Vicdani reddini ilan edenlerle ilgili devam eden dava süreçlerine değinen Kanatlı, “Önemli bir sürecin içindeyiz” ifadelerini kullandı.



Kanatlı, ziyaretin konunun ciddiyetini ortaya koymak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

