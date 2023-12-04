banner913
banner932
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
10 0
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
13 0
 
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
Atatürk 108 yıl önce kaleme alıp imzalamış! O emir deşifre edildi: 'Gerekirse tamamen...'
32 0
İsrail katliama yeniden başladı
İsrail katliama yeniden başladı
12 0
Kartal, gençleriyle kanatlandı
Kartal, gençleriyle kanatlandı
27 0
banner964
banner985

Töre : "Sürücüler trafik kurallarına uymada hassasiyet göstermiyor"

banner989

"“Trafik canavarını biraz da bizler beslemekteyiz"

banner974
Töre : "Sürücüler trafik kurallarına uymada hassasiyet göstermiyor"
banner971
Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devlet ciddi şekilde uyarılar yapmasına rağmen sürücülerin trafik kurallarına uymada aynı hassasiyeti göstermediğini belirterek “Trafik canavarını biraz da bizler beslemekteyiz” dedi.
Meclis'ten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen iki kazada iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Töre, uyarılarda bulundu.
Toplumda büyük bir üzüntü ve acının yaşandığını kaydeden Töre, kazaların hem yürekleri yaktığını hem de ciddi maddi hasarlar bıraktığını söyledi.
Töre, giden canların geri gelmediğini, bazı insanların da bu kaza sonucunda malul kaldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı yolların durumunun belli olmasına rağmen halen sürücülerin dikkat etmediğini vurgulayarak sürat, alkollü araç ve cep telefonu kullanımına anlam veremediğini ifade etti.


-"Bisiklet ve motosiklet kullananlara özel hassasiyet göstermek zorundayız"
Zorlu Töre açıklamasına şöyle devam etti:
“Ülkedeki araç sayısına göre yollarımız yeterli değildir. Polisimiz ciddi anlamda trafik kontrolü yapıyor. Ancak kontrol noktaları geçildikten sonra yine sürücülerimiz kendi bildiklerini okuyor. Özellikle motosiklet kazalarına dikkat çekmek istiyorum. Bisiklet ve motosiklet kullananlara özel hassasiyet göstermek zorundayız. Sürat yaparken bunları ayırt edemiyoruz. Bu tür kazalar olmaması için daha fazla dikkat etmeliyiz. Giden canlarımıza yazıktır. Sonrasında Kıbrıs Türk halkı olarak üzüntümüz büyük oluyor ve her evde bireyler arasında konuşuluyor. Ateş düştüğü yakar ama toplumsal bir olay olarak hepimizi yaralıyor. Polisimizin güçlendirilmesi, trafik araç gereçlerimizin artırılması ve yollarımızın hazır hala getirilmesi gerekir. Trafik canavarının ortak sorunumuz olduğunu hepimiz bilmeliyiz ve devlet gerekeni yapmıyor demeden önce tüm halk olarak sorunun çözümüne katkı koymalıyız. Bu vesileyle dün yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dilerim.”
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.