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Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bişkek’teki resmi temasları kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İlk olarak baş başa yapılan görüşme, daha sonra heyetler arası görüşmeyle devam etti. 

Heyetler arası görüşmede Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı temsilcileri ve yetkililer yer aldı. 

Görüşmede Kıbrıs konusundaki gelişmeler, başta Kırgızistan olmak üzere Türk Dünyası ile KKTC arasındaki ilişkiler, eğitim ve turizm gibi alanlardaki potansiyel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

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