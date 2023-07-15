Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi 2022-2023 öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Töre törende yaptığı konuşmada üniversiteye adı verilen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatının ve düşüncelerinin bir üniversite olduğunu ifade ederek Denktaş’ın hayatında hiç yalpalamadığını, özellikle milli meselelerde “her dönemin adamı değil her dönem adam olunuz” nasihatinin siyaset için çok önemli olduğunu söyledi.Denktaş’ın bu sözlerinin insana ülkü ve liderlik kazandırdığını ifade eden Töre, Denktaş’ın adının verildiği üniversiteden mezun olmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi.Kahramanlığın; inandığı davayı sonuna kadar ileriye götürmek olduğunu, lider kişinin de inandığı davayı son nefesine kadar aynı ülküyle savunan kişi olduğunu kaydeden Töre, Rauf Denktaş’ın bütün bunların tanımı olduğunu belirtti.Böyle bir üniversiteden mezun oldukları için öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurgulayan Töre, öğrenciler tebrik etti ve bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.