Töre, milli yüzücü Boran Bora’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tayland'da düzenlenen Oceanman Organizasyonu 14 Yaş Kategorisi Dünya Finali’nde 2 km.’de ikinci gelen milli yüzücü Boran Bora ve antrenörü Barış Cambulat ile ailesini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Atatürk’ün dediği gibi sporcunun zeki çevik ve ahlaklı olması gerektiğini söyledi.

Boran Bora’dan Kıbrıs Türk halkını başarılarının devamını beklediğini belirten Başkan Töre, ailesini ve antrenörünü tebrik etti.

Başkan Töre, Boran Bora’nın Atatürk’e ve Kıbrıs Türk halkına layık bir genç olarak yetişerek, devlete, millete ve cumhuriyete sahip çıkarak başarılarına devam edeceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Milli yüzücü Boran Bora da Tayland’da düzenlenen yarışlarda kazandığı dereceleri anlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabulde Boran Bora’ya anı madalyası takdim etti.

