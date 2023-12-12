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Çağdaş Müzik Derneği konserinden 330 bin TL gelir elde edildi

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Çağdaş Müzik Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde görme engelli dernek üyesi Erkay Yıldız için gerçekleştirdiği konserden yapılan bağışlardan 330 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı.

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Çağdaş Müzik Derneği konserinden 330 bin TL gelir elde edildi
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay, katkı koyan herkese minnettar olduklarını belirterek, Yıldız’ın ameliyat ve tedavi masraflarını karşılayabilecekleri maddi güce ulaştıklarını ifade etti.
Tünay, konserin giderlerinin, üyelerin aidatları ve sponsorların katkılarıyla karşılandığı için tüm gelirin Erkay Yıldız için kullanılacağını kaydetti.
“Mazi Kalbimde Bir Yaradır” adlı konserden elde edilen bilet gelirleri ve yapılan bağışların miktarının, derneğin sosyal medya sayfalarından paylaşıldığını belirten Ersin Tünay, ameliyat ile tedaviler süresince de sorumlulukları gereği takibini yaparak, tüm halkı peyderpey bilgilendireceklerini ifade etti.
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