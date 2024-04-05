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Töre, Meclis personeli ile bayramlaştı

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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis personelinin bayramını kutladı.

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Töre, Meclis personeli ile bayramlaştı
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Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bayramlaşma etkinliği yapıldı. 
 
Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yapılan bayramlaşmada, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Meclis yöneticileri de yer aldı. Personele hitaben konuşma yapan Töre, bayramların küsleri barıştırdığını, insanları birbirine yaklaştırdığını ve nezaketi her zaman korumak gerektiğini söyledi.
 
Töre, bayramların güzellikleri barındıran müstesna günler olduğunu ifade ederek çocukların ve herkesin sevineceği güzel günler geçmesini diledi. Her ne kadar geçmiş bayramlara özlemler olsa da, dayanışmanın her daim devam etmesi gerektiğini belirten Töre, bayramların da buna en güzel vesile olduğunu kaydetti.
 
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