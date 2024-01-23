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Töre, Kurucu Meclis Üyesi, TMT ve Mücahit Komutanı Paşa'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurucu Meclis Üyesi, TMT ve Mücahit Komutanı Halil Paşa'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Halil Paşa’nın varoluş için ortaya koyduğu mücadelenin her zaman saygıyla hatırlanacağını vurguladı.

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Töre, Kurucu Meclis Üyesi, TMT ve Mücahit Komutanı Paşa'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
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Töre, mesajında şunları kaydetti:
"Devletimizin kuruluşunda oluşan Kurucu Meclisimizin kıymetli üyesi, Türk Mukavemet Teşkilatında yıllarca onurlu görevlerde bulunan, değerli komutanımız Halil Paşa'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duymaktayım. Sayın Paşa'nın Kıbrıs Türk halkının varoluşu için ortaya koyduğu mücadele her zaman büyük bir saygıyla hatırlanacaktır. Vatanı için her türlü görevi hiç bir tereddüt etmeden yerine getiren Halil Paşa, mücahit Kıbrıs Türkünün simge isimlerinden birisi olmuştu. Halil Paşa'ya Allahtan rahmet diliyor, yaslı ailesi ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."
 
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