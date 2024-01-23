Evlilik ve Düğün Hazırlıkları ile mobilya fuarı 25 Ocak’ta açılıyor

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuar, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirirken ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturacak.
Fuarlar Perşembe-Cumartesi 18.00-23.00, Pazar günü ise 16.00-23.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.