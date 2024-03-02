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Töre, “Kent Belleği” projesinin tanıtım gecesine katıldı

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Töre, “Kent Belleği” projesinin tanıtım gecesine katıldı
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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lapta, Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Kent Belleği” projesinin tanıtım gecesine katıldı.
Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Töre, yapılan projeyi çok önemli ve anlamlı bulduklarını ifade ederek, bellekleri canlı tutmak gerektiğini söyledi.
Kıbrıs Türklerinde çok önemli değerler olduğunu ifade eden Töre, bu değerleri ve yaptıkları işleri hatırlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak gerektiğini kaydetti.
Projenin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür ederek, plaket takdim eden Töre, etkinliğin diğer belediyelere de örnek olmasını temennisini dile getirdi.
 
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