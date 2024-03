Tatar, bazı büyük devletlerGazze konusunda ikiyüzlü

"Gazze'deki katliamı düşünecek olursak dünyadaki bazı büyük devletlerin nasıl ikiyüzlülüğü ve çifte standartları olduğunu, kendi öngördükleri çıkarları için hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan bir nesli soykırımla yok etmek için her şeyi yapabileceklerini gördük"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'deki katliamı düşünecek olursak dünyadaki bazı büyük devletlerin nasıl ikiyüzlülüğü ve çifte standartları olduğunu, kendi öngördükleri çıkarları için hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan bir nesli soykırımla yok etmek için her şeyi yapabileceklerini gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirine ülkesi ve bölgesel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar, 147 ülkeden 19 devlet başkanı ve başbakan, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilcinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'na ikinci kez katıldığını hatırlatarak toplantının kendileri için önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kendilerine yönelik ambargo ve engellemelere karşı Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında durarak destek verdiğini dile getiren Tatar sözlerine şöyle devam etti:

"Antalya Diplomasi Forumu KKTC'nin görünürlüğünün artırılması açısından büyük bir imkan ve bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a teşekkür ediyorum."

-Cumhurbaşkanı Tatar, "Kanıt" kitabını inceledi

AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabı, AA muhabiri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi.

Kitaptaki fotoğrafları ve yer alan bilgileri inceleyen Tatar, "Kanıt"ın değerinin ilerde daha iyi anlaşılacağını belirterek kitabı gördükten sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam ve vahşet karşısında bir kez daha hayretler içerisinde kaldığını söyledi.

Tatar, dijital bir devirde yaşanmasına rağmen bazı fotoğraf ve belgelerin kaybolma ihtimali olduğunu belirterek "Kanıt kitabı hem mahkemede delil olacak hem de vahşetin boyutunu geniş kitlelere ulaştırma işlevi üstlenebilir." diye konuştu.

Gazze'deki İsrail saldırılarında 100'den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Tatar, bölgede görev yapan gazetecilere kolaylıklar diledi.

- Tatar, İsrail'in Gazze'de yardım için bekleyen sivillere yönelik saldırısını kınadı

Tatar, İsrail'in Gazze'de yardım almak isteyen sivillere yönelik saldırısını kınayarak Gazze'de 30 binden fazla insanın katledilmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Gazze konusunda "çifte standarda" tanık olduklarını belirten Tatar, "Gazze'deki katliamı düşünecek olursak dünyadaki bazı büyük devletlerin nasıl iki yüzlülüğü ve çifte standartları olduğunu, kendi öngördükleri çıkarları için hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan bir nesli soykırımla yok etmek için her şeyi yapabileceklerini gördük. Bu durumdan dolayı açıkçası dünyanın geleceğinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yama olmayacağız"

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların benzerini Kıbrıs'ta Rumların 1960'lardan itibaren Türklere yaptığını ve dolayısıyla benzer şeyleri Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığını anlatan Tatar, bundan sonra Ada'da bir anlaşma olacaksa bunun mutlaka iki devletli çözüme dayanması gerektiğini vurguladı.

"Çağdaş dünyada katliamlar olmaz" şeklindeki yaklaşımın, 2. Dünya Savaşı'nın üzerinden daha 100 yıl geçmeden Gazze'de on binlerce insanın katledilmesiyle gerçekliğini yitirdiğine işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta gelecekte herhangi bir anlaşma pozisyonunda Kıbrıs Türk halkının ayrı bir varlık olarak mutlak surette eşitlik temelinde o pozisyonda yerini alması gerekmektedir. Eşit uluslararası statüde bir anlaşma iki devletin işbirliği şeklinde olabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'nin ortadan kalkması ve bizleri Rum milletinin devamı olacak Kıbrıs'taki federal bir cumhuriyete yama etmelerini asla kabul etmeyeceğiz. Onlara yama olmayacağız."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Kıbrıs'ın iki tarafında da temasları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen, eşit uluslararası statülü iki devletli çözüm konusunda niyetlerini Genel Sekreter'e aktarması için Cuellar'a ilettiklerini dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs'ta BM'nin 60 yıldan beri üzerinde uğraştığı "Federasyon" temelli bir anlaşmanın mümkün olmadığına işaret ederek "Federasyon temelinde bir anlaşma olmayacağını Cuellar'a bildirdik. Eğer bizim egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz kabul edilebilirse o zaman masaya oturabiliriz. Siyasetimizden ödün vermeyeceğiz ve bu duruşumuzu devam ettireceğiz." dedi.

- "BM Barış Gücü, Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam ediyor"

Kıbrıs'ın iki tarafında da görev yapan BM Barış Gücü'nün görev süresinin 4 Mart'ta 60. yılını dolduracağını dile getiren Tatar, BM Barış Gücü askerlerinin hep taraflı davrandığını ve Rumların tesirinde kaldığını belirtti.

Tatar, KKTC'nin ara bölgedeki Pile köyünde yaşayan Türklere kolaylık sağlamak üzere yapmak istediği, Yiğitler-Pile yolu konusunda iki tarafın anlaşmaya varmasına rağmen BM Barış Gücü'nün Yunanistan'ın etkisiyle yol yapımını durduğunu hatırlatarak "BM Barış Gücü, Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Barış Gücü askerlerinin KKTC'de görev yapabilmeleri için Kuzey Kıbrıs Türk makamları ile mutlak bir anlaşma yapmaları gerektiğine dikkati çeken Tatar, bu konuda değerlendirmelerinin sürdüğünü ifade etti.