Töre, Hasan Fikri Macila’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Uluslararası Rok Cup Karting Şampiyonası"nda birinci olan Hasan Fikri Macila’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda geçekleşen kabulde konuşan Töre, Macila’nın kazandığı birinciliğin kendisi ve Kıbrıs Türk halkını çok mutlu ettiğini söyledi.

Macila’nın başarısının devamını dileyen Başkan Töre, insanın bir noktaya gelebilmesinin inanmaktan geçtiğini ifade etti.

Töre, Hasan Fikri Macila’yı yetiştiren ailesine de teşekkür ederek, Macila’ya Meclis anı madalyası takdim etti.

