banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
0 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
3 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
4 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
19 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
26 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
13 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
22 0
banner1012

Töre, Hasan Fikri Macila’yı kabul etti

banner1020

banner974
Töre, Hasan Fikri Macila’yı kabul etti
banner971
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Uluslararası Rok Cup Karting Şampiyonası"nda birinci olan Hasan Fikri Macila’yı kabul etti.
Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda geçekleşen kabulde konuşan  Töre, Macila’nın kazandığı birinciliğin kendisi ve Kıbrıs Türk halkını çok mutlu ettiğini söyledi.
Macila’nın başarısının devamını dileyen Başkan Töre, insanın bir noktaya gelebilmesinin inanmaktan geçtiğini ifade etti.
Töre, Hasan Fikri Macila’yı yetiştiren ailesine de teşekkür ederek, Macila’ya Meclis anı madalyası takdim etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.