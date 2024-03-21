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Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti

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Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “sahte diploma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp, tutuklanan daha sonra ise teminata bağlanan bir bürokratın kamu görevinden uzaklaştırıldığını” savundu.
Özersay yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişinin, önce Bakanlık Müdürlüğünden alınması gerektiğini söylediklerini, daha sonra ise eski görev yeri olan Güzelyurt Kaymakamlığına dönmesine tepki gösterdiklerini ifade ederek, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonuna yasanın gereğini yerine getirdikleri için teşekkür etti.
“Aynı durumda olan ve sahte diplomayı devlete sunarak, haksız yere maaş artışı aldığı iddiasıyla hakkında polis soruşturması açılan mukayyitle ilgili olarak da Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının adım atması gerektiğini” belirten Özersay, neden bunun yapılmadığını sordu.
Bakanlığa çağrısını yineleyen Özersay, “Kamuyu zarara uğratmak istemiyorsanız o üst düzey bürokratı derhal kamu görevinden uzaklaştırın, bırakın konuya mahkeme karar versin. Bu süre zarfında kimseye bir menfaat sağlamaya kalkışmayın” ifadelerini kullandı.
 
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