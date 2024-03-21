Töre: “Dünyaca ünlü isimlerin KKTC’ye gelmesi önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, dünyaca ünlü isimlerin KKTC’ye getirilmesinin tanınırlık ve görünürlük açısından önemli olduğunu söyledi.



Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, Pars Medya’nın Eylül ayında KKTC’de düzenleyeceği etkinliğe davet edildi.



Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulünde konuşan Başkan Töre, KKTC’nin bir gün tanınacağına inanç belirtti.



Töre, İslam İşbirliği Teşkilatında Kıbrıs Türk Devleti statüsüyle yer aldıklarını kaydederek “Hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatına tam üye olmak” dedi.



Nüfus, toprak ve bayraklarıyla devlet olduklarının tescillendiğini belirten Töre, atılan adımların geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

