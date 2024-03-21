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Cumhurbaşkanı Tatar: “Toplumlar farklılıklarıyla bütündür”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar: “Toplumlar farklılıklarıyla bütündür”
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Özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
"Özel gereksinimli bireylerimize yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 
 
Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. 
 
Down sendromlu ve özel gereksinimli kardeşlerimizin yaşamış oldukları zorlukların bilinci ile devlet olarak adımlar atılmakta her yıl erken ve sürekli eğitimin öneminin de farkında olarak atılımlar yapılmakta, bu bireylerimizin yaşam kalitelerini artırmak için çaba sarfetmekteyiz.
 
Down Sendromlu bireylerin topluma katılımları ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Toplumlar farklılıklarıyla bütündür. İyi ki varsınız."
 
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