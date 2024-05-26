KTÖS, yarınki greve lokal grevlerle destek vereceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarınki genel greve lokal grevlerle destek vereceğini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada,

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu’nda 11.20-12.40 arası grevde olacaklarını kaydetti.

Maviş, grevde olmayan okullardaki öğretmenlerin okul sonrası gün boyu devam edecek eyleme katılım göstereceğini kaydetti.

Maviş, KTÖS’ün eyleme destek gerekçesini şu cümlelerle açıkladı:

“Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın(2022) içinde tarım sektörü %6.6, sanayi sektörü %5.4 oranındadır. Birbiri ile ilişkili bu iki sektör üretim ve imalat safhasında birbirlerini tamamlamaktadır.

Eğitim, turizm, inşaat sektörleri en büyük gelir kaynağı olsa da, bu alanların gelirleri yurt dışı satışlarına bağlıdır. Tarım ve hayvancılık dışa bağımlılık yerine kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimiz üretim alanlarımızdır. Ve bu iki sektör %17’lik istihdam alanına sahiptir.

Maalesef hükümetin uyguladığı tarım politikaları çerçevesinde bitkisel ve hayvancılık sektörü reel büyümede (bitkisel -3,9%, hayvancılık -6.8%) eksi rakamlara ulaşmıştır.

Sektörün sorunlarına çare üretemeyen,

ürünlere ihracat pazarı sağlayamayan,

üretime nitelikli standart getiremeyen,

piyasayı denetleyemeyen,

gerçek üreticiyi ayırt edemeyen, şeffaf bir teşvik ve destek politikası olmayan hükümet yetkilileri, sorunları diyalogla çözerek halkı ucuz ve kaliteli ürünle buluşturma yerine tarafları çatıştırmayı, çözüm olarak ise halka donmuş et yedirmeyi önermektedir.”

Maviş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kasaplar Birliği, TÜK ve kooperatifler aracılığı ile ihtiyaç olması halinde karkas et getirme izni istemesine rağmen, donmuş ette ısrar edilmesinin ‘rant’ algısı yarattığını belirtti

Müzakereden kaçmayan bir hükümet istediklerini ifade eden Maviş, siyasetin, sorunlara çözüm bulma sanatı olduğunu, sorunun çözümünün basit olduğunu ifade etti.

Canlı hayvan arzı sorununa çözüm olarak üreticilerin denetiminde Akdeniz coğrafyasına özgü canlı hayvan getirme önerisini sunan Maviş, üretim zincirinin sekteye uğramasının Kıbrıs Türk toplumunu üretimden koparacağını, temel gıdaya ulaşım noktasında dışa bağımlı bir hale getirerek, fahiş fiyatlara maruz bırakacağını kaydetti.

Maviş, “ranta karşı üreticinin yanında durmanın” eyleme katılmak için onurlu bir sebep olduğunu belirtti.