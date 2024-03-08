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Töre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

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Töre, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı
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Töre, mesajında şunları kaydetti:
 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi noktasında büyük önem taşımaktadır.
 
Sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sağlıklı ve verimli bir toplumun temel taşlarıdır. Kadınlarımızın topluma her alanda önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin şekilde yer alması gerekmektedir.
 
Dünyada demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler kat edilmiştir. Kadın hakları alanında gerçekleştirilecek reformlar, kadınların tüm dünyada güvenli ve etkin biçimde varlıklarını koruyabilmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır.
 
Dünya Kadınlar Günü'nde, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların sorunları dile getirilmekte, edinilen deneyimler paylaşılmakta, kadınların toplumdan beklentileri vurgulanmakta, böylelikle kadınlar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir.
 
Bu duygu ve düşüncelerle emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyaya anlam katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”
 
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