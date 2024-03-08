banner913
banner932
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
26 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
11 0
 
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
9 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
7 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
20 0
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
13 0
banner1012

Kenya'da 191 çocuğun ölümüyle ilgili suçlanan "açlık tarikatı" lideri yargılanıyor

Kenya'da, 191 çocuğun ölümüne ilişkin cinayetle suçlanan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie ve 29 sanık, Malindi Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

banner974
Kenya'da 191 çocuğun ölümüyle ilgili suçlanan "açlık tarikatı" lideri yargılanıyor
banner971

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, avukatları, Mackenzie hakkındaki suç dosyalarının asılsız olduğunu, tek bir suçlama belgesinde çok sayıda suç isnadında bulunulduğunu savundu.

Suçlamaların hangi dönemde işlendiğinin belirsiz olduğunu ileri süren avukatlar, suçlamaların düşürülmesini talep etti.

Savcı Victor Mule ise mahkemeden, Mackenzie'nin avukatlarının taleplerini reddetmesini istedi.

Mule, şüphelilere karşı ellerinde yeterince somut delil olduğunu belirterek, sanıklara yöneltilen suçlamaların ölüm cezasını gerektirdiğini söyledi.

Malindi Yüksek Mahkemesinin kararını 17 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Mahkeme, geçen ay, tarikata ilişkin yürütülen davada, daha önce terör, taksirle adam öldürme ve işkence gibi suçlamalar yönelttiği tarikat lideri ve 29 şüpheliye, çocuk ölümleriyle ilgili cinayet suçlamasında bulunmuştu.

Yetişkinlerden ayrı olarak görülen 191 çocuğa ilişkin davada, Mackenzie suçlamaları kabul etmemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'te kilisesindekilere aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşacaklarını vadederek çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin olduğu Shakahola Ormanı'ndan 429 ceset çıkarılmasının ardından 238 yetişkin ve 191 çocuğun davaları ayrılmıştı

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.