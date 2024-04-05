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Töre, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Töre, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, adalet mülkün, savunma da adaletin temeli olduğunu söyleyerek, avukatlık mesleğinin bu kutlu temel üzerinde yükseldiğini kaydetti.
Töre, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlık mesleği bu kutlu temel üzerinde yükselmektedir. Bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsuru, adil yargılanma ilkesinin güvencesi avukatlık mesleğini hukukun üstünlüğüne bağlı olarak ifa eden, hak ve özgürlüklerin savunucusu, hukuk devletinin güvencesi, adaletin temsilcisi olan tüm avukatların Avukatlar Günü'nü içtenlikle kutlarım.”
 
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