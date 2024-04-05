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Gazimağusa Belediyesi sivrisinekle mücadeleye göletler ve su birikintilerinde devam ediyor

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Gazimağusa Belediyesi, sivrisinekle mücadelede yıl boyunca sineklerin üreyebileceği kaynak noktaların ortadan kaldırılması için yaptığı çalışmalara ek olarak Şubat ayında başlayan larva mücadelesine devam ediyor.

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Gazimağusa Belediyesi sivrisinekle mücadeleye göletler ve su birikintilerinde devam ediyor
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Şubat ayından itibaren Çanakkale Göleti, Gülseren Göleti ile birlikte dere yatakları, sazlık alanlar, açık kuyu ve bahçe sulama havuzları, inşaatlardaki su birikintileri gibi geniş bir alan çevreyle uyumlu larvasit ilaçlar kullanılarak ilaçlanıyor.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Sağlık Şubesi ekiplerinin Çanakkale Göleti’ne daha önce bıraktığı sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan larvaları yiyen gambusya balığının takibi de yapılarak, bu balıkların çoğaldığı ve larva mücadelesinde etkili olduğu tespit edildi.
Büyük Sanayi Bölgesi, Tuzla Mahallesi, Mağusa Suriçi’nde su sarnıcı, MTG sahasının yanındaki su kanalı, su drenajlarının ilaçlamasını bitiren ekipler 3 ekiple yeniden Gülseren Göleti’nin ilaçlamasına başlıyor. Larvasit ilaçlamanın yanında rutin olarak her bölge için belirlenen program çerçevesinde rögar ilaçlaması da yapılarak haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor. 1 Mart’tan itibaren ise gezici araçlarla uçkun ilaçlaması da yapılıyor.
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