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“Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz”

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“Toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz”
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YDÜ’deki "Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı, Birleşmiş Milletler’in bu yılki temasının “kadınlara yatırım yapın, ilerlemeyi hızlandırın” olduğunu ifade etti.
TOCAM’ın akademik çalışmaların yanı sıra doğrudan topluma etki etmek, ayrımcılığı, tacizi ve şiddeti önleme gibi amaçlar doğrultusunda kurulduğunu belirten Doç. Dr. Kanlı, bu doğrultuda toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.
TOCAM’ın yürüttüğü bazı çalışmalara da değinen Doç. Dr. Kanlı, “Yeni projelerimizle topluma daha fazla katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle kadın çalışmalarına destek olmayı hedefliyoruz.” dedi. Doç. Dr. Kanlı,  TOCAM’ın, iletişimden hukuka, tıptan sanata kadar farklı disiplinlerin kesişim noktası olarak, kadın çalışmalarında multidisipliner bir yaklaşım benimsediğini dile getirdi.

 
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