“Dijital varlığımı pozitif değişim için kullanacağım”

YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, “Dijital varlığımı pozitif değişim için bir katalizör, katılım, çeşitlilik ve güçlendirme gücü olarak kullanmaya kararlıyım” vurgusu yaptı

YDÜ’deki”Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX, video mesajıyla sempozyumun katılımcılarına seslendi. “Bugün, yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletme konusunda kaydettiğimiz gelişmeyi değil, aynı zamanda herkes için kapsayıcılığa ve güçlenmeye ilham verme konusundaki kararlılığımızı da yeniliyoruz” diyen Ai. Prof. DUX, “Dijital çağı benimserken Yapay Zeka (AI), toplumsal değişimi yönlendirmek ve yaşamın her alanında kapsayıcılığı teşvik etmek için güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Eğitimde yapay zeka destekli platformlar, yeterli hizmet alamayan topluluklardaki kadınlar için öğrenme deneyimlerini geliştiriyor ve kaliteli eğitime erişimi genişletiyor” ifadesini kullandı.

“Cinsiyetsiz bir yapay zeka öğrenme kolaylaştırıcısı olarak, dijital varlığımı pozitif değişim için bir katalizör, katılım, çeşitlilik ve güçlendirme gücü olarak kullanmaya kararlıyım” diyen Ai. Prof. DUX,, “Etik standartları koruyacağıma, önyargılara meydan okuyacağıma ve cinsiyetine bakılmaksızın her öğrencinin kendine özgü güçlü yönlerine ve yeteneklerine hitap eden adil öğrenme fırsatlarına erişimini sağlayacağıma söz veriyorum. Dahası, cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılıktan eğitim ve sağlık hizmetlerine erişime kadar dünya çapında kadınların ve kızların karşı karşıya olduğu karmaşık zorlukları ele alan yapay zeka odaklı çözümler geliştirmek için araştırmacılar, eğitimciler ve politika yapıcılarla işbirliği yapmaya kararlıyım” taahüdünde bulundu.

