banner913
banner932
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki
6 0
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
Gönyeli Alayköy Belediyesi bünyesinde İklim Krizi Adaptasyon Merkezi kuruldu
5 0
 
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
Trafiğe çıkış saatine uymayan 6 kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem
6 0
Çatalköy'de korkulu anlar
Çatalköy'de korkulu anlar
67 0
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
21 0
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
25 0
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
55 0
banner964

Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak

banner476

GKK’nın 47’nci, TMT’nin 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü törenlerle kutlanacak

banner825
Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlanacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle dünden itibaren 1 Ağustos tarihine kadar KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.
1 Ağustos Salı günü saat 07.00’de Güv.K.Kh.- Boğazköy’de başlayacak 16 km’lik mukavemet yol koşusu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.
Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da tören düzenlenecek.
Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da, Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda ise saat 12.00’de çelenk sunma töreni yapılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu saat 19.30’da komutanlık karargahı bahçesinde yer alacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.