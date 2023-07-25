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Taksicilerin ‘kahve’ görüntüleri tepki çekti

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Larnaka Havaalanı’ndaki taksicilerin havaalanı yoluna sandalyeler ve masa koyarak kahve içmesi, tepki çekti

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Taksicilerin ‘kahve’ görüntüleri tepki çekti
Larnaka Havaalanı’nda görev yapan taksicilerin yol kenarına masa, sandalye koyarak kahve içtiklerini gösteren görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrasında Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis bir açıklamada bulunarak, duruma müdahale edeceklerini açıkladı.
Politis gazetesi: “Yine Uluslararası Rezillik” başlığı altında verdiği haberinde, Larnaka Havaalanı’nda çalışan taksicilerin havaalanı yoluna sandalyeler ve masa koyarak kahve içtiklerini gösteren görüntü ve fotoğrafların sosyal medyaya yansıdığını, taksicilerin havaalanı dışını kahvehaneye çevirmelerinin yeni bir rezillik olduğunu yazdı.
Habere göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından önceki gün bir açıklamada bulunan Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafidis ise, bu tip olayların sadece Larnaka değil Baf Havaalanı’nda da gerçekleştiğini, konuya bir düzenleme getirmeyi planladıklarını ifade etti.
Vafidis, konuya ilişkin taksicilerin de görüşlerini alacaklarını ve bir çözüm üreteceklerini vurguladı.
 
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